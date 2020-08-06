Magazin İrem Sak, Çukur dizisine dahil oldu

İrem Sak, Çukur dizisine dahil oldu

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İrem Sak, Çukur dizisine dahil oldu

Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Çukur’ yeni sezona hazırlanıyor. 4. sezonu heyecanla beklenen dizinin kadrosuna oyuncu İrem Sak da katıldı.

06 Ağustos 2020, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
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Üç sezondur devam eden ‘Çukur’un yeni bölümleri için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu İrem Sak, Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.


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