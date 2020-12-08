Magazin İrem Sak: Monica Bellucci beni reddetti

İrem Sak: Monica Bellucci beni reddetti

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İrem Sak: Monica Bellucci beni reddetti

İrem Sak, fotoğraf çektirme isteğinin Monica Bellucci tarafından nasıl reddedildiğini “Bize Kaldı” adlı YouTube programında anlattı.

08 Aralık 2020, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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“Monica Bellucci ile ilgili çok güzel bir anım var. Roma’dayım. Beyonce konserinde. Bir baktım, önümde Monica Bellucci! Çok hayranım kendisine. Anı olsun diye fotoğraf çektirmek istedim. Gittim yanına, ‘Ben’ dedim ‘Sizin çok hayranınızım’. Bunları hep İngilizce söylüyorum tabii.”

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Ne olurdu çektirseydin?

“Kadın bana ‘Şuraya konser izlemeye gelmişim, ne istiyorsun!’ dercesine baktı. ‘Bir hatıra fotoğrafım olursa çok mutlu olurum’ dedim. ‘Kızım yanımda, 7 yaşında, onun yanında böyle şeyler yapmıyorum’ dedi. Ben ne yaptım? Sosyal medyada takip etmeyi bıraktım. Ne olurdu bir fotoğraf çektirseydin? Monica beni reddetti.”

'Üç yıldır sevgilim yok'

Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman?" sorusuna ise Sak bomba bir yanıt verdi. İrem Sak yanıtında "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.

'Sektörden biriydi'

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.


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