Magazin İrem Sak: Yüzümdeki dolgular eridi

İrem Sak: Yüzümdeki dolgular eridi

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İrem Sak: Yüzümdeki dolgular eridi

İbrahim Selim’in ‘Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk olan İrem Sak, yüzüne yaptırdığı dolguların karantina döneminde eridiğini söyledi.

04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İrem Sak, İbrahim Selim’in korona günlerinde eve taşıdığı ‘Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk oldu. Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette 34 yaşındaki İrem Sak yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.

3 kez burun ameliyatı

Estetiğe karşı olmadığını belirten oyuncu “Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım” dedi.

‘Eski aşklarım mefta oldu’

İrem Sak, “Sarhoşken mesaj atacağım kimse yok. Eski sevgililerimin hepsi mefta oldu benim için. Giden gitmiştir biten bitmiştir.” dedi.

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