Galada Onur Tuna “Çekimlerde çok eğlendik” demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti’ye almıştı.

İrem Sak, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba.