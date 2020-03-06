İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme
İrem Sak önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncuya Tuvana Türkay’ın “Ağır Romantik” filminin galasındaki gafı soruldu.
06 Mart 2020, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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Galada Onur Tuna “Çekimlerde çok eğlendik” demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti’ye almıştı.
İrem Sak, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba.
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