Türkiye İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu

İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu

Türkiye

İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı gerekçesi ile hastaneye getirilen ve tedavi altına alınan İrem K. (31) tedavi sonrasında çıktığı hastane bahçesinde hayatını kaybetti.

31 Aralık 2021, Cuma 12:25 Son Güncelleme:
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Olay, dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi. Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA

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