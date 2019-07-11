İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya
Milli sporcular İrem Yaman ve Nafia Kuş, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda tekvandoda altın madalya kazandı
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli tekvandocular İrem Yaman ve Nafia Kuş, altın madalya elde etti.
İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunlarda, kadınlar 62 kilo finalinde yarışan İrem Yaman, Rus Iuliia Turutina'yı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.
Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş ise finalde Güney Koreli Dohee Yoon'u yenerek altın madalyayı boynuna taktı.
AA