İrfan Can Eğribayat gerçeği ortaya çıktı!

Sabah'taki habere göre, irfan Can Eğribayat maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Maç biter bitmez önce takım arkadaşlarının, ardından da Galatasaray'dan Muslera ve Fatih Öztürk'ün teselli ettiği genç kalecinin adı sık sık büyük takımlarla anılıyor.

Arkadaşlarının ve teknik ekibin de teselli ettiği kalecinin İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi. İrfan Can, bu sezon daha önce takımın ilk ve tek galibiyetini aldığı Başakşehir maçında yaptığı kurtarışlarla 3 puanı getiren isimlerden olmuştu.



