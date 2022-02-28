Futbol İrfan Can Kahveci 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

İrfan Can Kahveci 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Futbol

İrfan Can Kahveci 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 5 maçın ardından 11’de görev aldı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 20:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maçın ardından Kasımpaşa mücadelesinde formasına kavuştu. Kahveci, omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan iki maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve ligde ise Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

İrfan Can, 5 maçın ardından Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'e döndü.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye 15'lik yıldız adayı! Barcelona ve Benfica geçmişi var


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Kerem Aktürkoğlu'ya: Mermi yemiş gibi atladı!