İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında oyundan alındığını görünce teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti. Futbol otoriteleri, Vitor Pereira'nın İrfan Can Kahveci kararını eleştirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta görev yapan İrfan Can Kahveci 1 gol kaydederken 4 asist katkısında bulundu

