Fenerbahçe'nin son haftalarda en formda isimlerinin başında gelen İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında Atakan Çankaya ile tartıştı. Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci, PFDK'ya sevk edildi.
Göztepeki Atakan Çankaya 36. maddeden PFDK'ya sevk edilirken; İrfan Can Kahveci 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Atakan Çankaya'nın 1 ila 3 maçtan men cezası alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ise 44. maddeden disipline sevk edildi. Disiplin talimatı madde 44 ise şu şekilde açıklanmış durumda; "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men"
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu, Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci arasında yaşanan tartışmanın perde arkasını aktardı. Sabuncuoğlu tartışmanın devre arasında yaşandığını belirterek "Atakan Çankaya devre arasında takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci'ye doğru yöneliyor. Ardından tünelde ikili ve oradakiler arasında itiş kakış yaşanıyor. İki tarafta da birbirine vurma veya darbe yok. Daha sonra ortam sakinleşiyor." sözlerini kullandı.
Sabuncuoğlu, 4. hakemin Mete Kalkavan'ı kart göstermesi konusunda uyarmadığını ifade ederek "4. Hakem olaylar yaşanırken orada ve orta hakemi, herhangi bir oyuncuya kart göstermesi konusunda telsizden uyarmıyor. Ardından TFF temsilcisi 44. maddeden (Saldırı) İrfan Can'ı, 36. maddeden (Sportmenliğe Aykırı Hareket) Atakan'ı raporluyor ve oyuncuları PFDK'ya sevk ediyor" dedi.
Boğazını sıktığı iddia edildi
Ancak bir diğer iddia, Göztepeli Atakan’ın İrfan Can’ın yanına gelerek bazı sözler sarf ettiği ve ardından Fenerbahçeli futbolcunun da sinirlerine hakim olamayıp rakibinin boğazını sıktığı yönünde.
İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında oyundan alındığını görünce teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti. Futbol otoriteleri, Vitor Pereira'nın İrfan Can Kahveci kararını eleştirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta görev yapan İrfan Can Kahveci 1 gol kaydederken 4 asist katkısında bulundu
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