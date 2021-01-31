İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
31 Ocak 2021, Pazar 23:02 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.
Medipol Başakşehir kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1355967502594043905
AA