İrfan Can Kahveci hızlı dönebilmek için tek başına çalışıyor

Hürriyet Spor Arena'dan Süleyman Arat, İrfan Can Kahveci'nin tek başına çalıştığı anları haberleştirdi.

İrfan Can, takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu tesislerine gelerek tek başına antrenman yaptı ve bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaştı.

İrfan'ın Trabzon maçına yetişeme ihtimalinin zor görünse de bu isteği ve hırsıyla Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor.