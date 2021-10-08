Futbol İrfan Can Kahveci hızlı dönebilmek için tek başına çalışıyor

İrfan Can Kahveci hızlı dönebilmek için tek başına çalışıyor

Futbol

İrfan Can Kahveci hızlı dönebilmek için tek başına çalışıyor

Fenerbahçede yoğun maç temposu nedeniyle Vitor Pereira, takıma 3 gün izin vermişti. Sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci ise izin sürecinde çalışmalarına tek başına devam ediyor.

08 Ekim 2021, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Hürriyet Spor Arena'dan Süleyman Arat, İrfan Can Kahveci'nin tek başına çalıştığı anları haberleştirdi.

İrfan Can, takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu tesislerine gelerek tek başına antrenman yaptı ve bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaştı.

İrfan'ın Trabzon maçına yetişeme ihtimalinin zor görünse de bu isteği ve hırsıyla Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor.

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