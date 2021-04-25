Futbol İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Cezalı duruma düştü

İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Cezalı duruma düştü

Futbol

İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, ev sahibi ekibin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

25 Nisan 2021, Pazar 21:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Varga'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Ceza sınırında olan milli futbolcu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin 38. haftada Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkanlık açıklamasıFenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! İşte gönderilecek o isim...


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ümir Karan: Liverpool ve Everton'la görüştüm ama transfer gerçekleşmedi