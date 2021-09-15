Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sakatlık yaşayan 3 oyuncudan Marcel Tisserand için öngörülen dönüş süresi 3 hafta. Tecrübeli stoper tedavisinin ardından 3 hafta sonra sahalara dönecek.

Miha Zajc'ın durumu gün içerisinde netleşecek ancak ağır bir rapor beklenmiyor.

En kötü haber ise İrfan Can Kahveci'den geldi. Sivasspor maçında oyuna sonradan giren ancak 14 dakika sahada kalabilen İrfan, sağ arka baldırını tutarak oyundan çıkmıştı.

Yetenekli oyuncunun 6-8 hafta civarı sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.