İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Sakatlık süresi...
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan oyuncuların durumu belli oldu. Tisserand, İrfan Can ve Zajc'ın sakatlıklarından haber geldi ve İrfan Can'da korkulan oldu: 2 ay yok.
15 Eylül 2021, Çarşamba 15:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sakatlık yaşayan 3 oyuncudan Marcel Tisserand için öngörülen dönüş süresi 3 hafta. Tecrübeli stoper tedavisinin ardından 3 hafta sonra sahalara dönecek.
Miha Zajc'ın durumu gün içerisinde netleşecek ancak ağır bir rapor beklenmiyor.
En kötü haber ise İrfan Can Kahveci'den geldi. Sivasspor maçında oyuna sonradan giren ancak 14 dakika sahada kalabilen İrfan, sağ arka baldırını tutarak oyundan çıkmıştı.
Yetenekli oyuncunun 6-8 hafta civarı sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
BUNLARI DA OKUYUN