"Duvara bantlanmış muz" eserine ilginç bir gönderme de Rize'nin yengesi olarak bilinen Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi.

Soyunarak duvar karşısına geçen Irina, eline bir muz alarak kendisini duvara bantladı. Intagram’da fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, muzu duvara bantla yapıştırdı. Bu çalışmayı "Komedyen" olarak nitelendirdi ve uluslararası çağdaş sanat sergisi olan Miami'deki Art Basel'de gösterdi. Muzları iki koleksiyoner almayı başardı. Her biri 120 bin dolar verdi. Peki benim kurulumumu nasıl buldun?

Muzum ne kadar? 😎

Ve bu sanat eserine ne isim vereceğiz?

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