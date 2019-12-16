Irina Morozyuk elinde muzla çıplak bir şekilde kendini duvara bantladı
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" başlıklı sanat eseri, 120 bin dolara satılmıştı. Gündem olan duvara bantlanmış muz eserine, dünya çapında birçok kişi tarafından gönderme yapıldı.
"Duvara bantlanmış muz" eserine ilginç bir gönderme de Rize'nin yengesi olarak bilinen Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'tan geldi.
Soyunarak duvar karşısına geçen Irina, eline bir muz alarak kendisini duvara bantladı. Intagram’da fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, muzu duvara bantla yapıştırdı. Bu çalışmayı "Komedyen" olarak nitelendirdi ve uluslararası çağdaş sanat sergisi olan Miami'deki Art Basel'de gösterdi. Muzları iki koleksiyoner almayı başardı. Her biri 120 bin dolar verdi. Peki benim kurulumumu nasıl buldun?
Muzum ne kadar? 😎
Ve bu sanat eserine ne isim vereceğiz?
Yorumlara yaz.
Haberin fotoğrafları için tıklayın120 bin dolara satılan muz belediyeleri harekete geçirdi
Bu haberi de okudularArtık duvara bantlanmış pirzolamız da var