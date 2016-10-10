On Ice Intimissimi” adlı defileyi izlemeye giden 30 yaşındaki model, Alexandre Vauthier imzalı transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.Shayk’ın giydiği siyah transparan elbise Alexandre Vauthier’in 2016 sonbahar koleksiyonuna ait.Irina Shayk geçen sene düzenlenen Oscar'da da transparan kıyafetiyle geceye damgasını vurmuştu.