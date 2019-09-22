Irina Shayk podyumu yaktı
Manken Irina Shayk, İtalya Moda Haftası'nda podyumu salladı
İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası kapsamında önceki gün Versace'nin defilesi yapıldı. Defilede Jennifer Lopez, dünyayı kendine hayran bıraktı.
Defilenin ikinci yıldızı ise Irina Shayk oldu.
Rus manken kırmızı tüylü elbisesiyle podyumu adeta yaktı. Sevgilisi Bradley Cooper'dn ayrıldığından bu yana altın çağını yaşayan İrina, Milano defilelerinde boy gösterirken 2 yaşındaki kızları Lea, babası ile ABD'de New York sokaklarındaydı.