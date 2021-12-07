Irkçılığın maliyeti! Fiyatı yüzde 50 arttı

ABD California’da siyahi çift Paul (45) ve eşi Tenisha Austin (42), evlerini satışa çıkarmak için Miller and Perotti Real Estate Appraisers Inc. adlı emlak şirketine başvurdu. Şirketin yöneticisi Janette Miller, siyahların yaşadığı bölgedeki eve 989 bin dolar fiyat biçti. Oysa çift, evi 5 yıl önce 550 bin dolara alıp içine 400 bin dolar masraf yapmıştı. Austin çifti, başka bir emlak şirketinden fiyat almak istedi.

YÜZDE 50 ARTIŞ OLDU

Bu kez, beyaz tenli arkardaşları Jan’den yardım istediler. Jan, ev sahibi gibi davranacaktı. Austin Ailesi’ne ait evdeki tüm tablolar, resimler kaldırıldı. Yerine Jan’in ailesinin resimleri yerleştirildi. Eve yeni gelen emlakçı, 1 milyon 482 bin dolar teklif etti. Austin Ailesi, aradaki farka inanamadı. Ev sahibinin ten renginin değişmesi, evin fiyatını yüzde 50 artırmıştı! Çift, Janette Miller’a ırkçılık davası açtı.