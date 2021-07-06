Irkçılık yaptığı iddia edilen Dembele ve Griezmann özür diledi

Dembele'nin çektiği videoda, bir otel odasında Griezmann'ın konsol oyunu oynayabilmesi için Japon görevlilerin uğraştığı görülüyordu. Dembele'nin "özel bir paylaşımdı" dediği videoda, Griezmann'a "Tüm bu çirkin suratlar sen oyun oynayabil diye uğraşıyor. Bu nasıl geri kalmış bir dil böyle? Ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?" dediği duyuluyordu.

Daha sonra bu 'özel' paylaşım ifşa oldu ve sosyal medyaya düştü. ÖZellikle Dembele büyük bir tepkiye maruz kaldı ve 'ırkçılık'la suçlandı. Asyalılara ırkçılık yaptığı iddai edilen Dembele, resmi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Fransız oyuncu şunları yazdı:

2019 yılında yaptığım özel bir paylaşım sosyal medyada viral oldu. Spesifik olarak bir topluluğu hedef almak istememiştim. İnsanları incittiğimin farkındayım. Bu yüzden tüm içtenliğimde en derin üzüntülerimi ve özürlerimi iletmek istiyorum