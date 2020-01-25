İrlanda'nın başkenti Dublin'in güney batısında bir evde biri kız olmak üzere üç çocuğun ölü olarak bulunması ülkede şaşkınlık yarattı. Kardeş oldukları düşünülen çocukların hepsinin 10 yaşın altında olduğu tahmin ediliyor. Çocukları evde bulan ve anneleri olduğu düşünülen 40'lı yaşlarındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Olaya dahil olan kimse belirlenemezken, İrlanda polisi olayı 'açıklanamaz' olarak niteliyor. Polis şimdilik zehirlenme ihtimalinin üstünde duruyor. Çocukları gören kimsenin olmamasının polisin elini kolunu bağlıyor. İrlanda polisi, çocukları gören veya duyan herkesi bilgi vermeye davet ediyor. Oldukça küçük olan köyde yaşayanların birbirine çok bağlı olması, yaşananların açıklanmasını daha zor kılıyor.

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