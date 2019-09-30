İrlandalı Robin Hood dolandırıcıdan aldı, yardım vakfına verdi

sazan.avi

Solomon Gundi, insanlara mail yoluyla ulaşarak kendisine ait olan hisse senedi şirketine yatırım yapmalarını isteyen bir dolandırıcıydı. 1000 sterlinlik yatırım karşılığında şirketin yüzde 50 hissesini yatırım yapan kişiye devredeceğini söyleyen Gundi, deyim yerindeyse 'sazan' arıyordu.

Ross Walsh ise bu mail'i alır almaz daha önceden de yaptığı gibi yine bir dolandırıcıyı dolandırmak üzere kollarını sıvadı. Gundi'ye cevap mail'i atarak şirkete yatırım yapmak istediğini fakat 1000 doların az olacağını, bu nedenle miktarı 50 bin dolara yükseltmek istediğini söyledi. 50 bin dolarlık yatırımı yaptığına dair sahte bir makbuzu da karşı tarafa gönderdi.

Ava giderken avlandı

Dolandırıcılık kariyerinin muhtemelen en parlak fırsatını yakaladığını sanan Gundi, parayı hesabında göremediğini Ross'a bildirdi ve heyecanla çözüm yolları aramaya başladı. Ross'un planı tam da burada devreye girdi. Gundi'ye 50 bin doların şu anda askıda olduğunu ve Gundi'nin hesabına aktarılması için Gundi'den sembolik bir miktarın kendi hesabına aktarılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Solomon Gundi, Ross'un hesabına 25 sterlin gönderdi. Ava giderken avlanan Gundi, 25 sterlinini Ross'a kaptırdı. Ross ise bir kanser yardım derneğine yaptığı 25 sterlinlik bağışın dekontunu Gundi'ye göndererek "Solomon, sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum" notunu düştü.

Yaşadığı olayı Irish Times gazetesine anlatan Ross'un elde ettiği 25 sterlin, ufak bir meblağ olsa da şu anda bir yardım kuruluşunun hesabında.