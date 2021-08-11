Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü isimden skandal hareket
Irmak Arıcı ismi skandal bir olayla gündeme geldi. Ünlü ismin trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tükürdüğü haberinin ardından Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edilmeye başlandı…
11 Ağustos 2021, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Irmak Arıcı Mustafa Ceceli ile düet yaptığı Mühür şarkısıyla tanınmıştı. Şimdi ise trafikte karıştığı olayla gündeme geldi. Peki, Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları ve yaşanan o skandal olayın ayrıntıları…
IRMAK ARICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya gelen Irmak Arıcı, "Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.
IRMAK ARICI SİNGLE'LARI
- "Mahşer" (Taladro ile) (2020)
- "Söz Yaşları" (2020)
- "Yağmurum Ol" (2020)
- "Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)
- "Kula Bela" (2020)
- "Mevzum Derin" (2019)
- "Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)
- "Gece Gibi Gönlün" (2019)
ÜNLÜ İSİMDEN SKANDAL HAREKET
Irmak Arıcı trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tükürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Arıcı "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklayan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.