O güne dönerek başlayalım, neden böyle tuhaf bir olay yaşadınız?

Tuhaftan ziyade korkunç bir olay yaşadım. O gün kuzenimle beraber trafikte seyir halindeydik. Bir araba bizi arkadan sıkıştırdı. Korna çalıyor, tehdit ediyor, hakaret yağdırıyor... Yetmez gibi arabadan indi, sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kuzenimin korktuğunu görünce, trafik de hayli sıkışınca çok kızdım ve arabasına doğru ilerledim. Olanlar oldu. Bunu trafikte her gün mobbing’e uğrayan kadınlar için tükürdüm. Adamın hakaretleri o kadar arttı ki ne yazık ki kamuoyunu çok rahatsız edici o görüntüler yaşandı.

Pişman mısın o görüntüden?

Beni seven herkesten defalarca özür diledim. Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattıysam haklarını helal etsinler. Bugüne kadar hep müzikle karşılarına çıktım fakat böyle bir şey olduysa naçizane benim de haklı olduğumu unutmamalılar.

BANA ‘SENİ YERLERDE SÜRÜKLERİM’ DEYİNCE ÇİLEDEN ÇIKTIM

Görüntülere bakıldığında pek haklı gibi durmadığından tepki çektin. Buna ne dersin?

Kadın olduğumuz için bizi trafikte sıkıştırdı. Zaten günümüzde kadınların en büyük sıkıntısı bu. Ne yazık ki bu toplum kadınların araba kullanmasını hazmedemedi. Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana “Seni yerlerde sürüklerim” deyince çileden çıktım.

HAKLIYKEN HAKSIZ GİBİ GÖRÜNDÜM

Keşke yüzüne tükürmek yerine polis çağırsaydın…

Keşke! Zaten bunu konuşurken bile yüzüm kızarıyor. Bunu nasıl yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Haklıyken haksız gibi göründüm. Bu olayla ilgili savunabileceğim bir şey yok. Sadece karşımdaki insan çok hadsiz ve saygısızdı, ona haddini bildirecek kişi keşke ben olmasaydım. Çok üzgün ve pişmanım. Düşmez kalkmaz bir Allah, önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek ve ders almak.

ÜZERİME YÜRÜDÜ VE ARABAMI SALLADI

Olayı yaşadığınız anda senin ünlü olduğunu anlamış mıydı? Çünkü video sürekli “Sen Irmak Arıcı’sın” deyip duruyor.

Keşke MOBESE kameralarından neler olduğuna baksalar. Ben gündemi daha fazla rahatsız etmemek için karşı tarafa dava bile açmadım. Ne yazık ki orada taciz, hakaret ne ararsanız var! Aşırı tahrik etti ve kendisi zaten videoyu yarıda kesiyor. Alıyor o görüntülerle ana haberlere kadar çıkıyor. Madem o kadar üzgündü, bana kibarca söyleseydi ama üzerime yürüdü ve arabamı salladı.

Geçmişte de buna benzer şeyler yaşadın mı?

Henüz 26 yaşındayım ve hiç buna benzer şeyler yaşamadım. Bu olay beni kırdı, yıktı ama müzikle ayağa kalkacağım.

HATAYA MEYİLLİ BİR YAŞTAYIM AMA NORMAL PSİKOLOJİDE BİR İNSANIM

“Psikolojik olarak sorunları var” diyenler oldu. Hiç psikolojik yardım aldın mı?

Ben gayet normal psikolojide bir insanım. Zor bir dönem geçirdim. Bu hepimizin başına gelebilir, insanız neticede. Hataya meyilli bir yaştayım. Hareketlerime daha çok dikkat etmem gerektiğini anladım. Bu olay sonrasında psikolojik yardım aldım. Bu olay beni büyüttü, olgunlaştırdı ama olayın görünen yüzünde savunulacak yanım yok.

Bir de çok konuşulan sahneden indirilmen mevzusu var.

Yaşananlardan sonra konserde kendimi pek iyi hissetmedim. Ne olduğunu anlayamadığım şekilde donup kaldım. O yüzden sahneden indim. Ama şimdi çok daha iyiyim. Benim esas kendimi iyileştireceğim yer sahnem ve şarkılarım. Bu konuda da pişmanım ama gençliğime verilsin.

DAVRANIŞIMIN ARKASINDA OLMASAM DA HAKLIYDIM

Sosyal medyadaki şahsına yönelik linç seni üzdü mü?

Çok ruhumu acıttı, gönlüm kırıldı ama görmezden geldim. Ben kıpır kıpır üniversitedeki Irmak’tım hep ama artık kendime “Irmak sen artık ünlüsün, hareketlerine dikkat et, yaptıklarının bir sonucu olacak, bunu bilerek davranmalısın” diyorum. Bu arada “Irmak sen haklısın, neden özür diliyorsun” diyenler oldu ama 26 yaşında olsam da bunun bir erdem olduğunu biliyorum. Davranışımın çok arkasında olmasam da haklıydım.

Mustafa Ceceli’yle bu olay sonrası yollarınızı ayırdınız mı? Çünkü kendisi “Bu olayın savunulacak hiçbir yanı yok” demişti.

Mustafa Bey’in canı sağ olsun. Olay sonrası beni aradı ve ben de neler yaşandığını olduğu gibi anlattım. Tabii ki birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte çok güzel hit şarkılarımız var, ‘Esmer’ isimli çok şahane bir şarkı yaptım. Yıldız Tilbe’den bir şarkı aldım, çok güzel beş şarkı hazırladım. Bunları albüme döküp dökmeme konusunu değerlendiriyoruz.

SAKİN, ÇOCUKSU VE KIPIR KIPIRIM

Seni yakından tanımak isterim, normalde nasıl bir karakterin var?

Sakin, çocuksu ve kıpır kıpırım. Asla sinirli değilim. Tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim. Benim beslendiğim yer, her zaman sevenlerimdi. Ben düştüğü yeri ve neden düştüğünü gayet iyi analiz edebilen, kendine güvenen biriyim.

Müzik nereden girdi hayatına?

Çok seviyordum. Ortaokulda folklor ekibindeyken ‘hani ayrılmazdık, hani teselli bulmazdık’ isimli şarkı yazmıştım. O zaman tabii ki sevgilim yoktu ama hayal dünyam geniş ve orada hep kırgın ve yorgun bir Irmak var.

ACABA BANA BİR KOMPLO MU DÜZENLENDİ?

Neden kırgın ve yorgun bir Irmak var? Nasıl bir ailede büyüdün?

İnanılmaz büyük bir sevgiyle büyüdüm. Annem beni çok mütevazı bir insan olarak yetiştirdi. Ailem Kütahya’da yaşıyor. Tevazuyu da sevgili Mustafa Ceceli’den öğrendim. İnsanlar, bizlerin de ailesi olduğunu unutmadan yorum yapmalı. Olumsuz yorumlardan çok etkileniyorum. “Allah; millete, devlete zeval vermesin” diyen bir ailede yetiştim ve konserlerimiz iptal olduğunda büyük kırgınlık yaşadım. Acaba bana bir komplo mu düzenlendi? Karşımdaki insan o kadar hazırdı ki bunu düşünmeden edemiyorum. Kamerayı açması, o hareketleri yapması... Canı sağ olsun. Herkesin huzurunda ben onu da affediyorum.