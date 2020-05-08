Irmak Ünal: Evlilik ajandamda yazmıyor

Irmak Ünal ilk evliliğini Amerikalı DJ Taj Valdespino ile 2003’te, ikincisini çocukları Kayla ve Vadi’nin babası Emre Karabacak ile yapmıştı. Yaklaşık 1.5 yıldır da Doğa Hergenç ile birlikte. 43 yaşındaki oyuncu, “Bir kez daha evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna “Hayır, şu anda ajandamda yok. Gerçi ben pek plan yapmam, biraz akışında yaşarım. Ama şimdilik evliliği düşünmüyorum. 2 çocuğumu hayata hazırlamakla meşgulüm” yanıtını verdi.



