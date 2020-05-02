Irmak Ünal: Tanımayan insanlar beni soğuk buluyor
Cihan Ünal’ın Sabiş Kuzuoğlu’ndan olan kızı Irmak Ünal, Instagram’da Selçuk Kaya’nın konuğu oldu. 43 yaşındaki oyuncu, canlı yayında samimi açıklamalar yaptı... Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr
02 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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- “İnsanlar bana ön yargılı yaklaşıyor. Sert göründüğümü düşünenler var. Birçok kişi soğuk buluyor. Duvarlı ve perdeli olduğumu zannediyorlar. Yakından tanıyınca fikirleri değişiyor.”
- “Aslında çok eğlenceliyim. Hatta bir komedi dizisinde oynamayı çok istiyorum.”
- “Oğlum ile kızımın babasından (Emre Karabacak) 2017’de boşandık. Ama aramızdaki aile duygusunu yitirmedik, dostluğumuzu bitirmedik. Çoluk çocuk birlikte tatile çıkmaya devam ediyoruz.”
- “Marka düşkünlüğüm yok. Tek lüksüm sehayat etmek. Benim için para; sağlık ve gezmek için lazım. Tek bir tişört ve şortla mutlu olmasını bilirim.”
'Türkan Şoray muhteşem kadın'
- “Annem beni, babamın Türkan Şoray ile evliliğine filmlerini izleterek hazırladı. Ondan övgüyle bahsetti. Sonra gördüm ki, Türkan Şoray muhteşem bir kadın. Beni öz kızından ayırmaz, koynunda uyuturdu.”
- “Bir kardeşim olmasını çok istiyordum. Türkan Hanım ile babam, bana ablalık duygusunu yaşattı. Yağmur’dan 7 yaş büyüğüm. Çok iyi anlaşıyoruz.”
'Babama aşığım'
- “Hâlâ babasına aşık bir kızım. Tüm oyunlarını, filmlerini, dizilerini defalarca izledim. Peşine takılıp turnelere gittim. Hatta repliklerini bile ezberledim.”
- “Son 7 yıldır babamla aramızdaki bağ daha da güçlenip pekişti. Yeniden evlenmek isterse mutlu olurum, destek veririm. Hayatına giren kadınlardan sadece biriyle anlaşamadım, o kadar.”
- “Çocuklarım Vadi ile Kayla, şu günlerde dedelerini çok özlüyorlar. Pardon, onlar Cihan diyorlar.”