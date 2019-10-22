Irmak Ünal ve sevgilisinin gergin gecesi!

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre; önceki akşam sevgilisi Doğa Hergenç'le Bebek Lucca'ya giden Irmak Ünal'ın eğlencesi tatsız bitti.

Kavga iyice alevlendi

Irmak Ünal ile 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi, içeride kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İkili, mekandan dışarıya çıkarak tartışmalarını burada sürdürdü. Irmak Ünal ile sevgilisinin kavgası, iyice alevlendi.

'Gel buraya!'

Genç iş insanı bir ara sevgilisinin boynundan tutup onu sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak öfkesi dinmeyen Irmak Ünal, koşarak mekana kaçmaya çalıştı. Bu sırada patlayan flaşlarla gerilen Doğa Hergenç, ünlü oyuncunun arkasından "Gel buraya nereye gidiyorsun?" diye bağırdı.





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