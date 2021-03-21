Yemek İrmikli Kesmesi Tatlısı tarifi ve yapılışı: İrmikli Kesmesi Tatlısı nasıl yapılır?
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İrmikli Kesmesi Tatlısı tarifi ve yapılışı: İrmikli Kesmesi Tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

İrmikli Kesmesi Tatlısı tarifi ve yapılışı: İrmikli Kesmesi Tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılar arasında en pratik ve lezzetli olan irmikli kesme tatlısı tarifi enfes bir lezzet. İrmik sevenler irmikli kesme tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz ve kolayca hazırlayabileceğiniz irmikli kesme tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

21 Mart 2021, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Pratik ve kolay şerbetli tatlı arayanlar için irmikli kesme tatlısı tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için irmikli kesme tatlısı tarifi arıyor ya da irmikli kesme tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İrmikli kesme tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

İRMİKLİ KESME TATLISI TARİFİ

İrmikli kesme tatlısı malzemeleri

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

Hamuru için :

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı yada margarin
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 (yarım) paket kabartma tozu
  • 3,5-4 su bardağı un

Bulamak için:

  • 1 çay bardağı irmik

İrmikli kesme tatlısı yapılışı

Öncelikle su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca ocağın altını kısıp 10 dakika daha kaynatın. Limon suyu sıkıp ocaktan alıp soğumaya bırakın. Un hariç tüm hamur malzemelerini kaba alın. Üzerine kontrollü olarak un ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Uzun rulolar haline getirin. İrmiğe bulayıp 2 parmak kalınlığında kesip yağlanmış tepsiye aralıklı dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana dek pişirin. Fırından alıp ilk sıcaklığı gidince 3-5 dakika sonra şerbetini tek tek dökün. Arada tatlıları alt üst çevirirsen iyice şerbetini çekecektir. 2-3 saat dinlendirin. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyin. Servis edin.

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