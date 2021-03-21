Eşsiz muhallebisi ve enfes şerbetiyle irmikli Kıbrıs tatlısı tarifi çok seveceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için irmikli Kıbrıs tatlısı tarifi arıyor ya da irmikli Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İrmikli Kıbrıs tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

İRMİKLİ KIBRIS TATLISI TARİFİ

İrmikli Kıbrıs tatlısı malzemeleri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı

Bu nedenle önce şerbeti hazırlayarak işe başlayın. Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Tatlının keki için yumurtalarla şekeri güzelce çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün. Fırını 160 dereceye ayarlayıp keki fırına verin. 30 dakika pişirin. Çıkarır çıkarmaz soğuk şerbeti üzerine döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın. Bu esnada süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika çırpın. Soğuyan şerbetli kekin üzerine kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzleyin. Bolca Hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun.



