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İrmikli muhallebi tatlısı tarifi

İrmikli muhallebi tatlısı malzemeleri

- 4 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı irmik

- 2 paket vanilya

- 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağ

İrmikli muhallebi tatlısı yapılışı

Derin bir tencereye süt ve toz şekeri alıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Ardından irmik ilave edilir ve pişene kadar karıştırılır. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Üzerine vanilya ve tereyağını ekleyip güzelce karıştırın. Sıcakken kaselere bölün veya kare cam tepsiye alın. Soğuduğunda servis edin.

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