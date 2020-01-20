İrmikli muhallebi tatlısı tarifi: İrmikli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Muhallebili tatlılar genellikle çok sevilir. Çocukların bile bayılarak yiyeceği hem tokluk hissini arttıran hemde oldukça lezzetli olan irmikli muhallebi tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için irmikli muhallebi tatlısı tarifi arıyor yada irmikli muhallebi tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "irmikli muhallebi tatlısı tarifi, irmikli muhallebi tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Sevdiklerinize ister beş çayında hazırlayabileceğiniz isterseniz de yemekten sonra servis edebileceğiniz bir tatlı tarifi arıyorsanız irmikli muhallebi tatlısı tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Eğer irmikli muhallebi tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "irmikli muhallebi tatlısı tarifi, irmikli muhallebi tatlısı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
İrmikli muhallebi tatlısı tarifi
İrmikli muhallebi tatlısı malzemeleri
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı irmik
- 2 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağ
İrmikli muhallebi tatlısı yapılışı
Derin bir tencereye süt ve toz şekeri alıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Ardından irmik ilave edilir ve pişene kadar karıştırılır. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Üzerine vanilya ve tereyağını ekleyip güzelce karıştırın. Sıcakken kaselere bölün veya kare cam tepsiye alın. Soğuduğunda servis edin.
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