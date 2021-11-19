Tadına doyamayacağınız irmiksiz şekerpare tarifi, birçok yemeğin artıntan servis edebileceğiniz ve tatlı krizini kesecek bir lezzet. Peki, irmiksiz şekerpare nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız irmiksiz şekerpare tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

İRMİKSİZ ŞEKERPARE TARİFİ

İrmiksiz şekerpare malzemeler

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon

İRMİKSİZ ŞEKERPARE YAPILIŞI

Pudra şekerini ,yağını ,yumurtasını ,kabartma tozunu derin kapta çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.

Karışıma kontrollü un ekleyip kurabiye hamuru kıvamına getirin.

Hamuru toparlayıp ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verin ve üzerine fındık, fıstık ya da ceviz batırın.

180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Altı ve üstü pembeleşince fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Tatlı soğuduktan sonra şerbeti hazırlayın. Tencereye su ve şekeri koyun. Kaynadıktan sonra içine 5-6 damla limon suyu damlatıp kaynatın ve son olarak şekerpare soğuk şerbet sıcak olacak şekilde tatlınızın üzerine şerbeti dökün. 1 saat bekledikten sonra servis edin.



