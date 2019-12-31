Irritabl bağırsak sendromu ve fodmap diyeti

Irrıtabl bağırsak sendromu olan bireylerlerin sindirimini kolaylaştıracak fodmap diyet listesiyle tüketilmesi gerekenler ve tüketilmemesi gerekenler listesini Diyetisyen Tuğçe Yardal açıkladı. fodmap diyet listesi için haberimize göz atın.

Öncelikle fodmap neyi ifade eder bir bakalım;

Fodmap “Fermente Oligo-,Di-‘Mono-sakkaritler ve Poliolleri ifade eder. Irrıtabl Bağırsak Sendromu olan bazı bireyler bu karbonhidratları sindirirken zorluk yaşayabilir/sindiremeyebilir. Sindirilemeyen bu karbonhidratlardan fakir besinleri içeren diyete ise fodmap diyeti denir. Genel olarak sindirim sistemi hastalıkları için önerebiliriz.

Öncelikle bu diyette tüketebileceklerimiz nelermiş bakalım.

Et tavuk balık(yağsız ve derisiz)

Yumurta, yumurta beyazı

Laktozsuz süt

Soslar ve çoğu baharatlar

Sebzeler (biber, havuç, kereviz, salatalık, patlıcan, kabak, ıspanak, pazı, taze roka, maydanoz ve dereotu, yer elması, patates, soğan(yeşil), yeşil fasulye, marul, lahana, domates, semizotu, ebegümeci)

Meyveler (muz, üzüm, greyfurt, kivi, limon, mandalina, portakal, kavun, çilek)

Tahıllar(Mısır unu, pirinç, sorgum ve tüm glütensiz besinler)

Dikkat etmemiz ve sakınmamız gereken fodmap’den yüksek besinler ise;

Alkol, yüksek fruktozlar mısır şurubu içeren içecekler, süt, soya sütü, meyve suları

Fasulye, nohut, mercimek, kırmızı fasulye, soya,

Kahvaltılık gevrekler, krep, bisküvi, buğday,

Fruktoz, bal, ksilitol, manitol, maltitol gibi tatlandırıcılar,

Elma, kayısı, kiraz incir, armut, şeftali avokado karpuz gibi meyvelerdir.

Soğan ve inülinde fodmap besinlerdendir.

Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki DÜŞÜK fodmap diyeti bağırsaklarda oluşan fermantasyonu azaltarak IBS şikâyetlerini azaltmıştır.

Genel birkaç öneride bulunacak olursam bütün bu sindirilemeyen karbonhidratları bir kaç hafta beslenmenizden çıkartıp daha sonra tolerasyonunuza göre yavaş yavaş beslenmenize ekleyebilirsiniz. Hareket halindeyken yemek yememeye çalışın. Bağırsaktaki hızlı fermantasyonu engelleyip su hacmini ve oluşan gaz şikayetini engelleyebilirsiniz.

Diyetisyen Tuğçe Yardal