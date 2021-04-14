Türkiye İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürüldüğü davada arbede!

İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürüldüğü davada arbede!

Türkiye

İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürüldüğü davada arbede!

İstanbul’da 2018 yılında öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada arbede çıktı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Olay sonrasında duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı.

Ahmet YEŞİLMEN / DHA


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