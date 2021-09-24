İş arayanlara müjde! İŞKUR 140 bin işçi alımı duyurusu yaptı

2020 yılının mart ayından beri dünya ile birlikte Türkiye’de koronavirüse karşı mücadele vermeye devam ediyor. Bu mücadele de hem maddi hem de manevi pek çok kayıplar yaşandı. 2021 yılının haziran ayından sonra kaldırılan işçi çıkarma yasağının ardından, pek çok kişi işsiz kaldı. İş arayanlara müjdeyi ise İŞKUR verdi. Tam 140 bin iş alınacak. İşte İŞKUR ilanlarıyla ilgili detaylar…

FİRMALAR İŞKUR VASITASIYLA İŞÇİ ARIYOR

2020 yılının başından beri 933 bin kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi. İŞKUR’a ulaşarak personel alımı yapmak isteyen pek çok firma bulunuyor. Bu firmalardan gelen istek üzerine İŞKUR 140 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu.

İŞKUR’A HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALINACAK?

İŞKUR’da yer alan ilanlara göre alınacak 140 bin personel en çok özel sektörde beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı garson ve dikişçi. 31 bin 588 beden işçisi, 4 bin 264 temizlik görevlisi, 3 bin 161 satış danışmanı, 3 bin 101 garson 2 bin 800 dikişçi,

2 bin 148 konfeksiyon işçisi, 1989 paketleme işçisi, 1898 gazaltı kaynakçısı, 1845 depo görevlisi, 1737 şoför-yük taşıma, 1721 ön muhasebeci, 1295 güvenlik görevlisi, 1286 kasiyer, 1278 reyon görevlisi, 1211 aşçı, 994 aşçı yardımcısı, 1151 bulaşıkçı, 1105 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, 1042 forklift operatörü.

İŞKUR’A NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR’a başvuru yapmak için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri, İŞKUR merkezlerine giderek başvurmak diğeri ise İŞKUR’un sitesi üzerinden mesleki bilgilerinizi girerek size uygun iş listesine ulaşmak. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girmeniz gerekir.