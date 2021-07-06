Türkiye İş arkadaşları ulaşamayınca polise haber verdi! Doktor evinde ölü bulundu

İş arkadaşları ulaşamayınca polise haber verdi! Doktor evinde ölü bulundu

Türkiye

İş arkadaşları ulaşamayınca polise haber verdi! Doktor evinde ölü bulundu

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), evinde ölü bulundu.

06 Temmuz 2021, Salı 22:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mardin Devlet Hastanesi’nde iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), sabah hastaneye gelmedi. Hastane yönetimi ve mesai arkadaşlarının telefonla aramalarına rağmen, evde yalnız yaşayan doktor Ekmen’den haber alınamadı.

Hastanedeki mesai arkadaşlarının endişe etmesi üzerine, durum polise bildirildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, evde Doktor Ekmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekmen’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selim KAYA/MARDİN (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika... Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü! Olayda flaş gelişmeSon dakika... Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ada’da bir aşı günü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Durup dururken
Rauf Tamer
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buzdolabı patladı ev küle döndü! 'Çocukları camdan dışarı attım'