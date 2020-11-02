İş astrolojisi
Astrolojik doğum haritalarımızdan karakter özelliklerimiz, motivasyonlarımız, potansiyellerimiz, hayata geliş amacımız, sağlık, evlilik, çocuk, kariyer ve para durumumuz gibi bir çok önemli konu hakkında bilgi alabiliyoruz. Kişilerin bireysel doğum haritaları olduğu gibi, şirketlerin de kuruluş anlarına göre hesaplanmış astrolojik haritaları vardır. // Nazlı Yıldız Bol
02 Kasım 2020, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Astrolojik doğum haritalarımızdan karakter özelliklerimiz, motivasyonlarımız, potansiyellerimiz, hayata geliş amacımız, sağlık, evlilik, çocuk, kariyer ve para durumumuz gibi bir çok önemli konu hakkında bilgi alabiliyoruz. Kişilerin bireysel doğum haritaları olduğu gibi, şirketlerin de kuruluş anlarına göre hesaplanmış astrolojik haritaları vardır. Bir şirketin yapısı, başarısı ve zorlukları kurulduğu andaki gökyüzü konumuyla ilişkilidir. Günümüzde dünyadaki bazı şirketler, şirket başarılarını yönetebilmelerini sağlayan bir karar destek sistemi olarak iş astrolojisinden faydalanmaktadır. Bu şirketler, geleceklerini etkileyecek önemli kararlarda, yapacakları ortaklıklarda, imzalayacakları sözleşmelerde, yeni ürün lansmanlarında, hatta bazı işe alımlarda astrolojik destek almaktadırlar. Önemli gökyüzü olaylarını, gezegen transitlerini ve yıllık haritaları içeren astrolojik öngörü analizi, şirketin uzun vadedeki plan ve başarısı için çok destekleyicidir. Gezegenler, kişisel doğum haritalarımızda nasıl hayatımızdaki belirli kişi ve konuları temsil ediyorsa, iş astrolojisinde de durum aynıdır. Gezegenler, şirket haritasındaki zodyak durumlarına göre yani, gücüne (asaletine) veya güçsüzlüğüne, açılarına ve kendi yöneticileri (dispozitörleri) ile olan ilişkilerine göre, temsil ettikleri temalarla ilgili şirket hakkında bilgiler verir. Bu bilgiler şirketin misyonu, güçlü ve zayıf yönleri, potansiyelleri ve geleceği hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlar.
İş astrolojisinde gezegenler
- Güneş, iş astrolojisinde şirketin yaşam gücünü, şirketteki otoriteyi ve en üstteki merciyi sembolize eder. Güneş, en büyük otorite figürünü gösterdiğinden bir şirket haritasında yönetim kurulu başkanını veya bir şahıs şirketindeki şirket sahibini temsil eder. Haritada güçlü bir konumda olan Güneş’in yerleştiği yer, şirket liderlerinin olumlu etkilerini gösterdikleri yerdir. Güneş’in şirket haritasındaki zodyak durumu, bu liderlerin şirketteki güçlülük ve etkinliklerinin durumunu gösterir.
- Ay, iş astrolojisinde şirket çalışanlarını, çalışan ilişkilerini ve şirket ürünlerini sembolize eder. Ay, bir şirketteki halkı ve özellikle kadın çalışanları temsil eder. Hatta daha da spesifik olarak şirketin ürünlerinin “doğum” sürecine yardımcı olan herhangi bir çalışanını temsil eder. Ay, şirketlerin duygusal iletişimini ve değişkenliklerini simgeler. Haritada güçlü konumda yerleşmiş olan Ay, şirketin güçlü bir feminen etkiye veya feminen bir sinerjiye sahip olabileceğini gösterir. Merkür, iş astrolojisinde ticaret ve iletişimi sembolize eder.
- Merkür, şirketin düşünce ve karar mekanizmasını temsil eder. İş hayatında sözlü ve yazılı olanı, reklam ve basım konularını simgeler. Haritasında iyi bir konumda Merkür’e sahip olan şirket, ileri görüşlü, iş ve ticarette yetenekli, olasılıkları iyi değerlendiren ve bilimsel konulara ilgilidir. Değişkenlik gösteren koşullarda yeni değişikliklere kolaylıkla adapte olabilirler.
- Venüs, iş astrolojisinde işbirliklerini, müzakereleri ve iş estetiğini sembolize eder. Venüs, bir şirketin çekici taraflarını ve çalışanları için cezbedici olacak şeyleri temsil eder. Haritasında iyi konumlanmış bir Venüs, bir şirketin estetik veya adil bir şekilde iş yürüttüğünün göstergesidir. Venüs haritada, şirketlerin birbirleriyle olan ilişki durumlarını gösterir. Venüs’ü iyi bir zodyak durumunda olan şirket, diplomatik, barışçıl ve uzlaşmacı bir ilişki tarzı benimseyecektir.
- Mars, iş astrolojisinde motivasyon, strateji ve aksiyonu sembolize eder. Haritasında Mars’ı vurgulanan bir şirket rekabetçi ve risk alan bir yapıda olacaktır. Bir şirketin hedeflerine ve başarıya ulaşması için nasıl aksiyon aldığını, şirketi neyin motive ettiğini gösteren haritadaki kilit gezegen Mars’tır. Mars’ın haritada bulunduğu yer şirketin hangi konularda cesur, atak ve mücadeleci olması gerektiğini ve enerjisini en çok hangi alanlarda kullandığını gösterir.
- Jüpiter, iş astrolojisinde vizyoner bakış açısını, pazarlama ve halkla ilişkileri sembolize eder. Şirket haritasındaki Jüpiter, şirketin genişleme yeteneğini ve yabancı kültürdeki insanlarla olan çalışma kapasitesini ifade eder. Jüpiter’in haritadaki yerleşimi, şirketin çabalarının karşılığını en çok aldıkları, en şanslı ve yetenekli oldukları alanları gösterir. Haritasında, yabancı kültürler ve inanışlar evi olan 9. evde yerleşmiş güçlü konumdaki bir Jüpiter, şirketin global pazardaki gücünü gösterir.
- Satürn, iş astrolojisinde yönetim, yapı ve binayı sembolize eder. Şirket haritasındaki Satürn, şirketin organizasyonel yapısını, yönetim kurallarını, şirket disiplinini, bina yönetimini ve şirketin zaman yönetimini temsil eder. Satürn’ün haritada bulunduğu yer, şirketin korku, kaygı ve endişelerini, kendisini sınırlayabileceği alanları temsil ettiği gibi şirketin hayatta kalmak için hangi konularla ilgili sınavlar vereceğini de gösterir.
- Uranüs, iş astrolojisinde inovasyon ve teknolojiyi sembolize eder. Uranüs’ün şirket haritasındaki yeri şirketin benzersiz olduğu veya geleneksel olmayan, ilerici bir bakış açısıyla düşündüğü yeri gösterir. Uranüs’ün yeri şirketin vizyon sahibi, reformist ve geleceğe dönük oldukları, yeni trendleri ve fikirleri başlattıkları konuları temsil eder. Uranüs’ün bulunduğu yer, şirketin hangi alanlarda beklenmedik, ne olduğunu anlayamadığı ve sarsıcı durumlarla karşılaşacağını gösterir.
- Neptün, iş astrolojisinde vizyon, birleşmeler, yeniden yapılandırma, kaynakların ve borcun yeniden dağıtılmasını sembolize eder. Neptün’ün haritada kötü bir zodyak konumunda olması, şirketin gerçeklerden uzaklaşmasına, aşırı hayalperestlik ve karmaşalar yaşamasına işaret eder. İyi bir zodyak durumuna sahip Neptün ise şirketin yaratıcılığı, hayal gücü, vizyonu, idealleri olduğunu ve bu ideallerini gerçekleştirebilme potansiyeline sahip olduğunu gösterir.
- Plüton, iş astrolojisinde güç, para ve seri üretimi sembolize eder. Plüton, şirketin gücünü, varlığını ve zenginliği temsil eder. Şirketin para ve finans konuları ile ilgili olan ilişkilerini simgeler Plüton’un şirket haritasında bulunduğu yer, şirketin köklü ve büyük dönüşümleri hangi alanlarda yaşayacağını gösterir. Şirket dönüşüm zamanı geldiğinde, cesaretle eski kalıplarını yıkar ve yerine yenilerini tercih ederse güç kazanacaktır. Aksi takdirde bu süreç şirket için daha zorlu ve mücadeleli olacaktır.