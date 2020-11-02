İş astrolojisi

Astrolojik doğum haritalarımızdan karakter özelliklerimiz, motivasyonlarımız, potansiyellerimiz, hayata geliş amacımız, sağlık, evlilik, çocuk, kariyer ve para durumumuz gibi bir çok önemli konu hakkında bilgi alabiliyoruz. Kişilerin bireysel doğum haritaları olduğu gibi, şirketlerin de kuruluş anlarına göre hesaplanmış astrolojik haritaları vardır. Bir şirketin yapısı, başarısı ve zorlukları kurulduğu andaki gökyüzü konumuyla ilişkilidir. Günümüzde dünyadaki bazı şirketler, şirket başarılarını yönetebilmelerini sağlayan bir karar destek sistemi olarak iş astrolojisinden faydalanmaktadır. Bu şirketler, geleceklerini etkileyecek önemli kararlarda, yapacakları ortaklıklarda, imzalayacakları sözleşmelerde, yeni ürün lansmanlarında, hatta bazı işe alımlarda astrolojik destek almaktadırlar. Önemli gökyüzü olaylarını, gezegen transitlerini ve yıllık haritaları içeren astrolojik öngörü analizi, şirketin uzun vadedeki plan ve başarısı için çok destekleyicidir. Gezegenler, kişisel doğum haritalarımızda nasıl hayatımızdaki belirli kişi ve konuları temsil ediyorsa, iş astrolojisinde de durum aynıdır. Gezegenler, şirket haritasındaki zodyak durumlarına göre yani, gücüne (asaletine) veya güçsüzlüğüne, açılarına ve kendi yöneticileri (dispozitörleri) ile olan ilişkilerine göre, temsil ettikleri temalarla ilgili şirket hakkında bilgiler verir. Bu bilgiler şirketin misyonu, güçlü ve zayıf yönleri, potansiyelleri ve geleceği hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlar.

İş astrolojisinde gezegenler