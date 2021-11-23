İş Bankası, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankasının mobil uygulamasına girişlerde saat 15.30 sularında bir yavaşlama yaşanmaya başladı. Banka müşterileri mobil uygulamalarına girebilmek için uzun süre bekleme zorunda kalırken, “İş Bankası, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankasının mobil uygulaması neden açılmıyor?” “Bankaların mobil uygulamaları çöktü mü?” soruları da trendlerdeki yerini aldı…

İŞ BANKASI, AKBANK, GARANTİ VE YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

İş Bankası, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası’nın mobil uygulamasını kullanan bazı müşteriler, uygulamanın yavaşlaması ve sisteme girişte zorlukla karşı karşıya kaldı. Diğer yandan kimi kullanıcılar ise mobil uygulamalarda bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Bu durum ise, genel bir problemle karşı karşıya kalınmadığını gösterdi.

Diğer yandan bankalardan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Garanti BBVA’nın uygulamasına giriş yapan banka müşterileri, “Yoğunluk nedeniyle işleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. En kısa zamanda sorunu gidermek için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” Uyarısıyla karşılaştı.

İşte Twitter'da kullanıcıların paylaştığı o paylaşımlar...