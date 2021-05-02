İş Bankası, DenizBank, TEB… Hepsi tek tek duyurdu! Faiz oranları…

Bankalar yeni faiz kararlarını peş peşe açıklıyorlar. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank'tan sonra İş Bankası da yeni faiz oranlarını duyurdu. İş Bankası'ndan hesabı olanlara gönderilen mailde "Değerli Müşterimiz, 01 Haziran 2021 itibariyle Ek Hesap'ınız için; faiz oranının aylık % 1.98, gecikme faiz oranının ise aylık % 2.28 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız" denildi.

MART AYINDA DA ARTTI

Banka mart ayında yaptığı faiz düzenlemesinde "1 Mart 2021 itibariyle ek hesapınız için; faiz oranının aylık %1.89, gecikme faiz oranının ise aylık % 2.19 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız" açıklaması yapmıştı.

MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

Tam kapanma kararı sonrası İş Bankası'nda mesai saatleri de değişti. Bankadan yapılan bilgilendirmede "Değerli müşterimiz, 30 Nisan 2021 Cuma itibarıyla şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

BİR AÇIKLAMADA DENİZBANK’TAN GELDİ

DenizBank tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Müşterimiz;

Tam kapanma kararı doğrultusunda sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla şubelerimizi 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-15.30 arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi MobilDeniz, internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM’lerimizden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz…

TEB DE DUYURDU

TEB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamalarımız CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE’yi internet şubemizi ve ATM’lerimizi tercih edebilirsiniz.

TEB’İN EKONOMİYE VERDİĞİ DESTEK 2021 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE DE DEVAM ETTİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde, TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Salgın koşullarının etkisini sürdürdüğü yaklaşık bir yıldır çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak faaliyetlerinin devamlılığını esas alan TEB, ülke ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya 2021’in ilk çeyreğinde de devam etti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ülkemizde salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik veriyor, faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek sunmaya devam ediyor. Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışan TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 135.7 milyar TL olurken, net kârı 339 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92.4 milyar TL oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.99 oranında gerçekleşti.

TEB, 2021 yılının ilk çeyreğinde bireysel kredilerde büyümeye devam etti ve nakit akışı bozulan müşterilerinin kredi ertelemelerine destek sağladı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştirdi. Mevduat ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunan TEB, günlük vadeli olarak çalışan, istenildiği zaman para yatırma/çekme esnekliğine ve avantajlı faiz oranlarına sahip Marifetli Hesap ile müşterilerinin birikim yapmalarına destek oldu. Müşterilerinin nakit akışı düzenlemelerini sağlamak ve tahsilatlarına aracılık etmek için yılın ilk çeyreğinde POS satışı ve satış sonrası hizmetlerine de hız verdi.

Müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallarındaki deneyimi geliştirmeye devam eden TEB, 2021 yılının hemen başında geliştirmelerini tamamlayarak Merkez Bankası’nın sunmaya başladığı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemine dahil olan ilk bankalar arasında yerini aldı. Böylece TEB müşterileri, FAST sistemi aracılığı ile Kolay Adres veya IBAN kullanarak 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapma imkanı elde etti. Dijital bankacılık kanalları ile müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapmalarını sağlayan TEB’in online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı yılın ilk çeyreğinde 2 milyonu aştı ve dijital bankacılık kullanımı yüzde 70’e ulaştı.

TEB Özel Bankacılık, müşterilerinin sosyal yaşamdan uzak geçirdikleri süreci en verimli ve keyifli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla “TEB Özel Online Etkinlik Serisi” başlığı altında çevrimiçi etkinlikleri hayata geçirdi. TEB Özel Bankacılık, sunduğu ürün ve hizmetlerle, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen “Özel Bankacılık 2021 Ödülleri”nde “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık görüldü.

TEB KOBİ Bankacılığı, salgın sürecinin hızlandırdığı bankacılık süreçlerinde otomasyon ve dijital dönüşüm vizyonu ile KOBİ’lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı sürdürüyor. TEB’in KOBİ’lere özel olarak hayata geçirdiği mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE birinci yılını doldururken, yeni fonksiyonlarıyla daha da zenginleşti. Bu kapsamda, CEPTETEB İŞTE kullanıcıları taksitli ticari kredi kullanımı, müşteriye özel teklif ve fırsatların oluşturulması, yabancı para transfer detaylarının takibi, online müşteri edinimi ve kolay adres gibi yeniliklerden faydalanmaya başladı.

TEB, sunduğu avantajlı masraf paketlerinin yanı sıra ürün ve işlem fırsatlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde de KOBİ müşterilerinin yanında oldu. Bu dönemde ayrıca, ülke ekonomisinin gelişmesinde stratejik öneme sahip olan ihracatçılara yönelik üç farklı dış ticaret masraf paketini de hizmete sundu.

TEB, salgın döneminde stratejik önemi daha da artan tarım sektörünü desteklemek için çiftçilerin artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere kredi limit artışları gerçekleştirdi. Genişleyen üye işyeri ağıyla, çiftçilerin TEB Harman Kart kullanarak yapacakları tarımsal girdi alışverişlerinde 6 aya varan faizsiz dönem avantajı ile üreticilerin yanında yer aldı.

TEB Girişim Bankacılığı ile ülke genelinde girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmaya devam etti. Bu kapsamda TEB, TİM-TEB Girişim Evi ile desteklediği girişimcileri kurumsal müşterileriyle de bir araya getirerek tekstil sektörüne özel bir buluşma gerçekleştirdi. Bu sayede, teknolojik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin sektörün öncü kurumlarıyla dijital dünyada bir araya gelmesine ve katma değerli iş birliklerin doğmasına aracılık etti.

Kurumsal Bankacılık alanında müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunma hedefiyle iş süreçlerinde önemli adımlar atan TEB, yılın ilk çeyreğinde bu alanda da büyümeyi sürdürdü. Bu dönemde Kurumsal Bankacılık tarafından sağlanan toplam kredilerin içinde TL kredilerin payında önemli bir artış olurken, ihracata yönelik kullandırılan kredilerin hacmi de büyüdü.

TEB Nakit Yönetimi, güçlü teknolojik altyapı desteğiyle müşterilerin ihtiyaçlarına dijital çözümlerle cevap vermeye devam etti. Nakit Yönetimi ürünlerinin ön plana çıktığı yılın ilk çeyreğinde TEB, özellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere, bankacılık talimatları için hizmet veren talimat yönetimi platformu Mobil-İnk ve E-imza gibi ürünleri müşterilerine sundu.

TEB, İstanbul, Bursa ve İzmir’deki Dış Ticaret Merkezleri’nde (Trade Center) ICC Sertifikalı dış ticaret uzmanları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü. Bu dönemde TEB, ülke ekonomisine de katkı sağlama hedefiyle uluslararası ticarete odaklanarak, ihracatçı firmalara, banka kaynaklı döviz ve TL kredilerine ek olarak, yapılandırılmış ticaret finansmanı CMA, SMA, TARES, ELÜS gibi özel kurgulanmış emtia finansmanı işlemlerinde de öncü banka konumunu korumayı başardı. Bunun yanı sıra, uzun vadeli ithalat akreditif yatırımlarını desteklemeye devam etti. Bu yıl İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve benzeri STK’larla güçlü iş birliğini sürdüren TEB, Türkiye’deki firmaların dış ticaret konusundaki ihtiyaçlarına yönelik özel ve online olarak çok sayıda dış ticaret eğitimi ve semineri düzenlenmesini, dış ticaret uzmanları tarafından firmalara bilgi desteği sunulmasını sağladı.