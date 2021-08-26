Nisan’dan sonra ekonomi politikası yönetiminde büyük bir değişikliğin olmadığı, sıkı para politikasıyla risklerin yönetilmesinin amaçlandığı bir dönemin yaşandığını belirten Aran, “Buna aşılamanın hızlanması da eşlik etti. Okulların yüz yüze eğitimle açılacağı ifade edildi. Cari işlemler dengesinin; ihracat ve turizm gelirinin tekrar ivmelenmesiyle beraber lehimize olacağını, Merkez Bankası’nın yeniden rezerv biriktirme fırsatı bulacağı bir periyoda geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

ENDİŞELER YATIŞTI

Yatırımcının; ekonomik parametreleri değerlendiren ve enflasyonda bir düşüş eğilimi görmeden faiz oranlarını indirmeyen bir Merkez Bankası olduğunu hissettiğini belirten Aran, “Merkez Bankası’nın başkanı değişince acaba para politikasında bir gevşeme olur mu endişesi yatıştı. Bu önemli bir test süreciydi, bu süreçten geçer not aldığımızı düşünüyorum. Burada sabırlı duruşun devam etmesi çok önemli” diye konuştu.

HER KURUM SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKETE ETMELİ

Hakan Aran’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

- Politikalarda sabırlı tavır, yapısal reformlara da itibar kazandıracaktır.

- Ben izlenen politikaların sonuç vereceğine inanıyorum. Çünkü hepimizin menfaati, hepimizin çıkarı ülke ekonomisinin iyileşmesinden geçiyor.

- Bunun için de her kurum öncelikle kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Bir banka ise finansman kaynaklarını bu amaçla kullanmalı, bu amaçla müşterisini desteklemeli.

50 BİN ÇALIŞAN 12 MİLYON MÜŞTERİ

97 yıl önce 2 şube ve 37 çalışanla yola çıkan İş Bankası’nın bugün iştirakleriyle birlikte 50 bin çalışanı, bir o kadar da emeklisi, 12 milyon aktif müşterisi ve 150 binin üzerinde yatırımcısı var. Mobil bankacılığı kullanan müşteri sayılarının 9.5 milyona çıktığını belirten Hakan Aran, önümüzdeki dönemde ödeme sistemleri, tarım, ihracat, girişimciliğe odaklanacaklarını kaydetti. Aran, kripto paralar konusunda düzenleme yapılması gerektiğini de söyledi.

BÜYÜME KAYNAKLI İSTİHDAM

Hakan Aran, enflasyondaki mevcut yüzde 19’luk seviyeye karşın Merkez’in anketine göre, ağustosta 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisinin temmuza göre düşerek yüzde 12.48 olduğunu hatırlattı. Aran, “Sınırlı da olsa bu iyileşmeyi; büyüme ile istihdam yaratılması, faizlerin gerilemesi, üreticinin desteklenmesi, finansman yükünün hafifletilmesi, yeni yatırımların önünün açılması konusunda bir fırsat olarak görüyorum. Fırsatı kaçırmayalım” dedi.

FAİZDE İNDİRİM İMKANI

Türkiye’nin bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini, enflasyonun da yüzde 16’ya ineceğini öngördüklerini belirten Aran, bunun da Merkez Bankası’na faiz oranında indirim imkanı sağlayacağını kaydetti. Aran, şunları söyledi: “Piyasalar bunu fiyatladı. Sürpriz bir şey olmayacak. Bu şekilde faizin indirildiği, piyasa ile çatışmayan ve faiz indiriminin kurlarda artışa neden olmadığı bir konjonktürün, hepimize moral vereceğini düşünüyorum.”