İş Bankası resmen duyurdu! 250 liradan başlıyor...
Türkiye İş Bankası yeni kararı resmen duyurdu. 250 liradan başlıyor. Dev bankadan yapılan açıklamada 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak Biriktiren Genç Hesap hizmeti sunduğunu duyuruldu. Hizmet kapsamında, gençlerin birikimleri ile hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlandığı belirtildi.
05 Nisan 2021, Pazartesi 13:24 Son Güncelleme:
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Türkiye İş Bankasının 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile ilgili yaptığı açıklamada, 250 TLden başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyorlar. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip yatırabiliyorlar. Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak ödül faiz getirisi ile ödüllendiriliyor denildi.
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