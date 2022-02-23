İş Bankası resmen duyurdu: Herhangi bir ilişkimiz yok!
Türkiye İş Bankası, yaptırım uygulanacak olan IS Bank ile ilgili açıklama yaptı. Rus bankası IS Bank ile isim benzerliğinden dolayı karmaş yaşandığı belirtildi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Konu edilen kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır' denildi.
23 Şubat 2022, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.
Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.
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