Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sürüyor. Yeni toplantı beklenirken bankalarda hem mevduat hem de kredi faiz oranlarını belirledi. Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları merak ediyor. Akbank. Garanti BBVA,

Öte yandan mevduat faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu. Parasını bankada değerlendirenlerin kazancı arttı. Peki en yüksek faiz oranını hangi banka uyguluyor? Mevduat faizlerinde en yüksek faiz oranı şu an yüzde 18 olarak uygulanıyor. 31 Mart 2021 tarihine kadar mevduatlardan alınan vergi vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 12’den yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 0’a revize edildi. Bu oranlar katılım bankalarındaki katılma hesaplarında da aynı şekilde uygulanmaya başladı.

EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 18

Bankalar parasal sıkılaştırmanın arttığı, zorunlu karşılıkların yükseldiği, stopaj vergisinin düştüğü dönemde en yüksek faizi yüzde 18, en düşük faizi de yüzde 10.90 olarak belirlediği görülüyor

MEVDUATIN 150 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Bankalara yatan paranın 150 bin liraya kadar olan kısmı tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor. Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlam temellere dayanması ve sürekli otorite tarafından denetlenmesi bankacılık sektörüne güveni en üst seviyede tutuyor.

İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.58

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.49'dan

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI İSE ŞÖYLE

Fibabank yüzde 18 faiz oranı

INGBANK yüzde 18 faiz oranı

ODEABANK yüzde 17,75 faiz oranı

ALTERNATİFBANK yüzde 17,75 faiz oranı

AKBANK yüzde 16,50 faiz oranı

HALKBANK yüzde 16,50 faiz oranı