İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası! Tek tek duyurdular, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor…
Bankada parası olan ya da kredi kullanmak isteyen herkes merak ediyordu. Faizler yükseldi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankalar harekete geçti. İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank faiz oranlarını tek tek açıklıyorlar. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları!
15 Mart 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sürüyor. Yeni toplantı beklenirken bankalarda hem mevduat hem de kredi faiz oranlarını belirledi. Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları merak ediyor. Akbank. Garanti BBVA,
Öte yandan mevduat faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu. Parasını bankada değerlendirenlerin kazancı arttı. Peki en yüksek faiz oranını hangi banka uyguluyor? Mevduat faizlerinde en yüksek faiz oranı şu an yüzde 18 olarak uygulanıyor. 31 Mart 2021 tarihine kadar mevduatlardan alınan vergi vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 12’den yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 0’a revize edildi. Bu oranlar katılım bankalarındaki katılma hesaplarında da aynı şekilde uygulanmaya başladı.
EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 18
Bankalar parasal sıkılaştırmanın arttığı, zorunlu karşılıkların yükseldiği, stopaj vergisinin düştüğü dönemde en yüksek faizi yüzde 18, en düşük faizi de yüzde 10.90 olarak belirlediği görülüyor
MEVDUATIN 150 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE
Bankalara yatan paranın 150 bin liraya kadar olan kısmı tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor. Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlam temellere dayanması ve sürekli otorite tarafından denetlenmesi bankacılık sektörüne güveni en üst seviyede tutuyor.
İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.54
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.58
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.49'dan
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI İSE ŞÖYLE
Fibabank yüzde 18 faiz oranı
INGBANK yüzde 18 faiz oranı
ODEABANK yüzde 17,75 faiz oranı
ALTERNATİFBANK yüzde 17,75 faiz oranı
AKBANK yüzde 16,50 faiz oranı
HALKBANK yüzde 16,50 faiz oranı