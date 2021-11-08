​İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

8 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

PROMOSYONA EK MAXİMUM KARTLARI AİDATSIZ KULLANMA FIRSATI

Promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum kart ve ek kartları için de ücret ödemiyor. Üstelik, İşCep ve internet şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor. Yurt genelinde sayısı bin 200'ü aşan şube ve 6 bin 500'e yakın bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşabiliyor.

Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, İş Bankası şubelerine başvurarak kolayca maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor, avantajlı promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. İş Bankası müşterileri, İşCep, internet şubesi ve telefon şubesi aracılığı ile kolayca emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor.

AA