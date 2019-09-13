Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşılabiliyor.



