İş Bankası'ndan "Türk Kızılayı deprem kampanyasına" 5 milyon TL katkı
Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Kızılay, yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası 5 milyon TL katkıda bulundu.
Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.
Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.