İş Bankası'ndan "Türk Kızılayı deprem kampanyasına" 5 milyon TL katkı

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

25 Ocak 2020, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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İş Bankası'ndan 'Türk Kızılayı deprem kampanyasına' 5 milyon TL katkı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Kızılay, yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası 5 milyon TL katkıda bulundu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.


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