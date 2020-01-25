Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Kızılay, yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası 5 milyon TL katkıda bulundu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.



