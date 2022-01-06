İş başvuruları başlıyor! 4 bin kişi işe alınacak! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından çeşitli meslek gruplarından işe alım yapılacağını açıkladı. Toplam 4 bin 175 kişi istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Sevgili gençler; Çeşitli meslek gruplarından, milletimize hizmet sunumunda görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımız için başvurular başlıyor. Bugün (06.01.2022) yayınlanacak olan ilana 10 Ocak itibarıyla başvuru yapabilirsiniz. Adaylara ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMAYAN BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAK

Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

GERÇEĞE AYKIRI BELGE VERİLİRSE...

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.



