İş dünyası, KGF kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da yeni desteklerin piyasalara olumlu etki edeceğine inandıklarını söyledi. Asmalı, “3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar liraya çıkarılmasını da memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise “Paket iş dünyamıza hayırlı olsun. KGF destekleri ile yatırım ve ihracatımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.