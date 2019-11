İş dünyası kurumsal makyaj istiyor

Birçok kurum ve kuruluşa profesyonelseminerleri verdiğini belirten Makyaj Uzmanı ve Eğitmeni Demet Tecir, “Çalıştığımız kurumlardan gözlemlediğimiz kadarıyla iş dünyası,ı tercih ediyor. Yöneticilerin ağırlıkta olduğu ofis içindeki toplantılarla, dışarda gün ışığında yapılan yemekli toplantılardaki makyaj değişiklik gösteriyor. Bazı havayollarında kırmızı ruj, kurumun kimliğini temsil ederken bir başka havayolu şirketi kırmızı ruju yasaklıyor” dedi.Erkeklerde saç, sakal ve el bakımının dikkat çektiğini hatırlatan Tecir, “Ciltteki sivilce ve akne izlerinin kapatıcı yardımıyla kamuflajı, daha dinamik ve de sağlıklı bir görüntü için yeterli. Ağır notalı parfümler ise karşı tarafa rahatsızlık verebiliyor. Evrak imzalanan anlarda ise gözler, el ve tırnak bakımına odaklanıyor” uyarısında bulundu.Bireysel imajın, kişinin çalıştığı ya da temsil ettiği kuruma dair algıyı etkilediğini ifade edenDemet Tecir, “Bu imajı etkileyen pek çok faktör var. Giyim, saç ve makyaj bunların en önemlileri. Örneğin, yüz şekline göre alınmayan kaşlar, ifadeyi olumsuz yönde etkiliyor. Abartılı göz makyajı da profesyonel duruşunuza zarar veriyor. Ciddi kararların alındığı, anlaşmaların imzalandığı, müşteri ziyaretlerinin yapıldığı iş dünyası dinamik ve zarif bir görüntü tercih ediyor. Nasıl göründüğünüz, çalıştığınız kuruma olan algıyı değiştiriyor” yorumunu yaptı.İş dünyasının yoğun temposunda her zaman bakımlı ve güzel görünmenin kolay olmadığına dikkat çeken Tecir, “Gerek dışarda gerekse ofis ortamındaki hava, makyajın ciltte kalma süresini etkiliyor. Bunun için profesyonel ürünler kullanılmalı. Tabii ki temiz ve sağlıklı bir cilt birinci kural olmalı. Zamandan tasarruf ettiren yarı kalıcı uygulamalar ise, yoğun tempoda zahmetsizce ve her gün iyi görünmek için ideal” şeklinde konuştu.İş dünyasında doğal sıcak tonların tercih edilmesi gerektiği kaydeden Tecir, şöyle devam etti: “Hiç makyaj yokmuş görüntüsü her meslek grubu için geçerli olan temel kurallardan biri. Makyaj yaparken sıcak tonlar seçilmeli çünkü ofis ortamındaki florasan aydınlatmalar, cildi olduğundan solgun gösteriyor. Bunu göz önünde bulundurarak gözlerde şeftali ve toprak tonlar ,dudaklarda ise şeftali ve nude tonlarda rujlar kullanılabilir.”Gözaltı morluklarının çalışanlar için daha da büyük sorun oluşturduğuna vurgu yapan Demet Tecir, “Gözaltı morlukları hem kadın hem erkek çalışanlar için büyük sorun. Sizi bütün hafta boyunca uyumamış gibi gösteren gözaltı morlukları karşı tarafa yorgun olduğunuzu, düzenli bir hayatınız olmadığını ve işe odaklanmak konusunda ekstra çaba sarf ettiğiniz mesajı veriyor. Kalıcı morluklar için doktora danışmanız gerekebilir; ancak gözlerinizi buz masajı ile canlandırıp kapatıcı kullanmak gününüzü kurtarır” ifadelerini kullandı.