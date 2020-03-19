İş dünyasından cansuyuna tam destek

Önlemlerin talepleriyle örtüştüğünü vurgulayan iş dünyası temsilcileri, tedbirlerin koronavirüsün ekonomiye etkilerine karşı ‘cansuyu’ olacağını ifade etti. İş dünyasının paketle ilgili görüşleri şöyle:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Açıklanan önlemler, İSO olarak dile getirdiğimiz önceliklerin çoğunu merkeze almıştır. Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından cansuyu niteliğindedir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin ‘koruyucu maskesi’ olacaktır. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerinde koronavirüs etkisi inecektir.

İhracatçıyı rahatlatacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin tedbir paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir. Bu bağlamda, önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz. İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız.

Arzı ve talebi destekleyecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyası olarak koronavirüs salgını sürecinde taleplerimizi ilgili bakanlıklarımıza iletmiştik. Toplantı sonrası açıklanan önlem ve desteklere baktığımızda hemen hemen bütün taleplerimizin karşılığını bulduğunu görüyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket.

İsteklerle örtüştü

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Ekonomiye İstikrar Kalkanı paketi iş dünyası olarak bizim taleplerimizle örtüşmektedir. İş dünyası olarak bizlere düşen iki ay içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek.

Üretim ve ticaret sürecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Açıklanan tedbirler, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacak. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızdan kuşkumuz yok.

Zamanında alınmış kararlar

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz.

Elimiz güçlenecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından paketi önemli ve yerinde buluyoruz. Paket, ülke olarak bu küresel krizi atlatmamızın yanında, krizin ardından küresel rekabette elimizi güçlendirecek.



