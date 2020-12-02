İş dünyasından corona önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2021 yılına girerken özel sektörün beklentilerini açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Sosyal izolasyon kuralları gereği kamunun kararı ile kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır” dedi.

Avdagiç’in vurguladığı diğer talepler şöyle:

Faizsiz kredi

İşletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kâr tutarında faizsiz kredi desteği verilmeli.

Kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerin kredi borçları yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmeli.

Faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan işletmelere kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulmalı.

Bir süre için kira stopaj oranı sıfıra indirilmeli.

Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı da getirilmeli.

İş dünyasının birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi özel sektörün finansman talebini azaltır.







