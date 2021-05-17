Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe ve Nefes Kredisi adımlarını memnuniyetle karşılayan iş dünyasının önemli isimleri teşekkür mesajları paylaştı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hibe ve Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarını Nefes Kredisi ile üyelerine aktarmaya devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ATO BAŞKANI BARAN: DESTEKLER, TOPLUMA REFAH OLARAK DÖNECEKTİR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe ve Nefes Kredisi adımlarının, tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir dayanak niteliği taşıdığını belirterek, "Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." dedi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik açıkladığı yeni destek paketini değerlendirdi.

Esnafa hibe desteğiyle, girişimcilerin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere açıklanan adımların, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir."

Baran, üyelerinin ihtiyaç duyduğu finansman desteği adımlarının atılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a teşekkürlerini bildirerek,"Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." diye konuştu.

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA



