İş dünyasından faiz isyanı

Bankalara, ‘reel sektöre (sanayi) sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin’ çağrısında bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır. Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket ediyorlar” dedi.





İlgili Haberler TANAP'tan 12 milyar metreküp gaz



