İş dünyasından faiz isyanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli” diye konuştu.
15 Ocak 2021, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Bankalara, ‘reel sektöre (sanayi) sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin’ çağrısında bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır. Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket ediyorlar” dedi.